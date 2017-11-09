Песков рассказал о горячих вопросах на встрече Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи во Вьетнаме смогут обменяться мнениями по актуальным темам международной и двусторонней повестки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 9 ноября.

«Что касается содержания встречи, то согласованной повестки дня нет, очевидно, что это будет хорошая возможность… еще раз повторяю, в любом случае на полях саммита оба президента будут иметь возможность переговорить неоднократно, если посчитают это необходимым. И, конечно, это будет хорошая возможность, чтобы обменяться мнением по самым горячим вопросам», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что формат встречи сторонами пока не определен: «По-прежнему соответствующие службы продолжают согласование точного времени, места».

Ранее в четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил контакт Владимира Путина с американским коллегой во Вьетнаме в пятницу, 10 ноября.

3 ноября Трамп сообщил, что может встретиться с Путиным в ходе турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, он намерен обсудить ситуацию в Северной Корее, Сирии и Украине. В Кремле сообщили о согласовании деталей встречи.

Первая встреча лидеров двух стран состоялась в первый день саммита G20, 7 июля.