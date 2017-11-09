Кремль анонсировал встречу Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом во Вьетнаме в пятницу, 10 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова приводит ТАСС в четверг, 9 ноября.

«Сейчас, в настоящий момент согласовывается [время] встречи», — уточнил он.

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Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин готов к встрече с президентом США. Он отметил, что протокольные службы лидеров находятся в контакте.

3 ноября Трамп сообщил, что может встретиться с Путиным в ходе своего турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, он намерен обсудить ситуацию в Северной Корее, Сирии и Украине. Спустя два дня в Кремле подтвердили, что встреча согласовывается.

Первая встреча лидеров двух стран состоялась в первый день саммита G20, 7 июля. Переговоры продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут. Владимир Путин по итогам встречи выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения. Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.