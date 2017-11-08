Лавров объявил о готовности Путина к встрече с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил ТАСС, что российский лидер Владимир Путин готов к встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он такую встречу с президентом Путиным планирует провести, президент Путин к этому готов. Американцы об этом знают», — сказал Лавров.

Он отметил, что протокольные службы лидеров находятся в контакте.

Также глава МИД России не исключил своей встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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3 ноября американский президент сообщил, что может встретиться с Путиным в ходе своего турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Позднее в Кремле заявили, что встреча уже согласовывается и любой контакт президентов России и США имеет важное значение для всех международных дел.

Первая встреча лидеров двух стран состоялась в первый день саммита G20, 7 июля. Переговоры продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут. Владимир Путин по итогам саммита выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения. Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.

