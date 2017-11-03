Трамп допустил встречу с Путиным в Азии

Президент США не исключил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, «Путин очень важен, поскольку Россия может помочь США разрешить проблему Северной Кореи. У нас одна проблема, которая называется "КНДР". Я считаю, что мы сможем ее решить, но если не получится, это будет неприятно для них (Пхеньяна — «прим. Ленты.ру»)», — заявил глава Белого дома.

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Трамп планирует отправиться в десятидевную поездку, в ходе которой он посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Старший советник администрации президента Герберт Макмастер уточнил, что основной целью турне Трамп поставил усиление международной позиции по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Первая встреча лидеров двух стран состоялась в первый день саммита G20, 7 июля. Переговоры продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут. Владимир Путин по итогам саммита выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения. Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.

1 ноября Управление по контролю за иностранными активами США выпустило целый перечень пояснений по поводу новых санкций в отношении Москвы, Пхеньяна и Тегерана. Исходя из новых требований, Россию фактически уравняли с Ираном и КНДР — теперь будут преследоваться не только российские физические и юридические лица, но и граждане, и компании, которые помогали россиянам в проведении сделок.