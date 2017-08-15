СМИ узнали о попытках организовать встречу Путина и Трампа в 2016 году

Джордж Пападопулос, советник президента США Дональда Трампа по внешней политике, пытался в 2016 году организовать встречу нынешнего американского лидера и президента России Владимира Путина. Об этом в понедельник, 14 августа, пишет газета The Washington Post.

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Издание получило эту информацию из электронной переписки членов предвыборного штаба Трампа. Утверждается, что Пападопулос предлагал людям из окружения Трампа, включая руководителя его предвыборной кампании Пола Манафорта, организовать встречу с российским руководством. Предложение было встречено прохладно. «Опасения высказывал именно Пол Манафорт», — утверждает газета.

Первая встреча лидеров двух стран состоялась в первый день саммита G20, 7 июля. Переговоры продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут. Владимир Путин по итогам саммита выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения. Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа.