СМИ узнали о второй встрече Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время саммита стран «Большой двадцатки» в Гамбурге провели еще одну встречу, о которой ранее не сообщалось. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает Reuters.

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Своим источником Reuters называет чиновника Белого дома. Никаких подробностей о встрече агентство не приводит.

Российский и американский президенты провели переговоры в первый день саммита G20 — 7 июля. Их беседа продлилась 2 часа 15 минут. Лидеры двух стран обсудили как двустороннюю, так и международную повестку. В частности, они достигли договоренности о режиме перемирия в Сирии.

Владимир Путин по итогам саммита выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения.