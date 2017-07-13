Трамп рассказал о своей жесткости в разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным вел себя очень жестко. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

«Я был очень жестким в общении с Путиным», — сказал он. Трамп добавил, что у него с Путиным очень важные отношения, которые могут спасти многие жизни, как, например, в Сирии после вступления там в силу перемирия.

Также Трамп пожалел, что не спросил, действительно ли Путин поддерживал его во время президентской гонки в США в 2016 году.

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После этого он напомнил, что в последнее время принял несколько решений, которые могут не понравиться России.

«Взгляните, что я сделал — цены на нефть пошли вниз. Мы налаживаем крупные поставки сжиженного природного газа в Польшу. Это то, чего не хочет Путин. А военным мы добавили 56 миллиардов долларов на закупки военного оборудования. Путин этого не хочет — так с чего бы ему поддерживать меня?» — рассказал Трамп.

Переговоры лидеров двух стран прошли в первый день саммита G20, 7 июля. Они продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут. Владимир Путин по итогам саммита выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения.