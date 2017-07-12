Трамп заявил о важности диалога с Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что его стране важно поддерживать диалог с Россией, а его отсутствие может повлечь за собой множество проблем. Об этом в среду, 12 июля, он рассказал в интервью телеканалу CBN.

Отвечая на вопрос о встрече с президентом России Владимиром Путиным, Трамп сказал: «Эта встреча принесла много хорошего, я считаю, что очень важно поддерживать диалог, поскольку его отсутствие может повлечь за собой множество проблем как для нашей страны, так и для их страны. Нам нужен диалог со всеми».

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Кроме того, Трамп считает, что ему удалось наладить отношения с Путиным. «Я думаю, что мы здорово поладили, и я полагаю, что это хорошо, а не плохо. Люди говорили: "О, они не должны ладить". Кто те люди, которые так говорят? Я думаю, что мы очень, очень хорошо поладили», — заявил он.

Переговоры лидеров двух стран прошли в первый день саммита G20, 7 июля. Они продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут. Владимир Путин по итогам саммита выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения.