Мелания Трамп безуспешно пыталась забрать мужа с переговоров с Путиным

Первая леди США Мелания Трамп заходила в комнату во время переговоров ее супруга Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом рассказал госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает «Интерфакс».

«Все стояли у двери. Я даже думаю, что они [члены команды Трампа] в какой-то момент отправили первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это тоже не сработало», — рассказал журналистам глава Госдепа.

После этого переговоры лидеров двух стран длились еще час. «Определенно, ее задумка не удалась», — констатировал Тиллерсон.

Как сообщалось ранее, что госсекретарь также отметил, что беседа президентов США и России длилась дольше, чем планировалось, поскольку ни один из них не хотел завершать встречу. «Между ними двумя было очень ясное положительное взаимопонимание», — говорил Тиллерсон.

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В пятницу, 7 июля, на полях саммита «Большой Двадцатки» в Гамбурге Путин провел встречу с Трампом. «У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», — сказал российский президент по итогам переговоров, которые длились более двух часов.

Из-за того, что эта встреча затянулась, премьер-министру Японии Синдзо Абэ пришлось ждать Путина около часа. Президент России принес ему извинения, а Абэ, со своей стороны, заявил, что относится к произошедшему с пониманием.