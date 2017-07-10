Песков рассказал о впечатлениях Путина от встречи с Трампом

Российский президент Владимир Путин остался доволен встречей с американским лидером Дональдом Трампом, прошедшей 7 июля на саммите стран «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге. Об этом в телепередаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Материалы по теме «Это один из прорывов» Как Путин оценил совместную работу с Трампом

Он отметил, что на саммите российский президент также пообщался с супругой президента США Дональда Трампа Меланьей и остался доволен обменом мнениями. «Мне показалось, что такая определенная симпатия была в этом общении»», — уточнил Песков.

Встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. По словам российского президента, он обсудил с Трампом вопросы кибербезопасности, борьбы с терроризмом, Сирию и Украину. Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.

