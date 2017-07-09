Псаки заявила о попадании Трампа в «ловушку Путина»

Бывший официальный представитель Госдепартамента Джейн Псаки считает, что президент США Дональд Трамп попал в «ловушку» своего российского коллеги Владимира Путина. Ее статья размещена на сайте телеканала CNN.

«Русские только что обыграли президента США. Это было предсказуемо. И он позволил этому произойти», — написала она.

Также Псаки обвинила Трампа в том, что он плохо подготовился к «важнейшему дипломатическому событию лета» — встрече с президентом России и позволил Путину себя обыграть.

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Кроме того, она отметила, что Москва заранее запланировала вопросы, которые должны были обсуждаться на встрече. Вашингтон, в свою очередь, заявлял, что «никакой повестки» нет.

Встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. По словам российского президента, он обсудил с Трампом вопросы кибербезопасности, борьбы с терроризмом, Сирию и Украину. Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.