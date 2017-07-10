Пушков прокомментировал экспертные способности Псаки

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал экспертные способности бывшего официального представителя Госдепартамента Джейн Псаки, которая считает, что президент США Дональд Трамп попал в «ловушку» своего российского коллеги Владимира Путина. Свою точку зрения политик высказал в Twitter.

Пушков отмечает, что выступление Псаки в качестве эксперта свидетельствует об интеллектуальном уровне политического класса США. Также сенатор вспомнил о географических ошибках, которые допускала Псаки, будучи официальным представителем Госдепа.

Ранее Псаки в своей статье для CNN обвинила Трампа в том, что он плохо подготовился к «важнейшему дипломатическому событию лета» — встрече с президентом России и позволил Путину себя обыграть. По ее мнению, Трамп позволил Путину обыграть себя и попался «в ловушку» российского президента.

Встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. По словам российского президента, он обсудил с Трампом вопросы кибербезопасности, борьбы с терроризмом, Сирию и Украину. Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.