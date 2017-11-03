Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Любой контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа имеет важное значение для всех международных дел, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 3 ноября.

По словам Пескова, встреча двух лидеров на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не исключена. «Действительно, она сейчас согласовывается, и как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы проинформируем вас», — сказал он.

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Ранее в пятницу американский президент заявил, что может встретиться с российским коллегой в ходе своего турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Он также уточнил, что намерен обсудить Северную Корею, Сирию и Украину.

Первая встреча лидеров двух стран состоялась в первый день саммита G20, 7 июля. Переговоры продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут. Владимир Путин по итогам встречи выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения. Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.