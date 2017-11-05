Трамп подтвердил свое намерение встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита АТЭС. Слова главы Белого дома, прилетевшего в Японию, передает агентство Reuters.

«Это ожидаемо. Мы хотим помощи России по КНДР», — сказал он, уточнив, что планирует встретиться с «разными людьми» для решения проблемы Корейского полуострова.

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3 ноября американский президент уже утверждал, что может встретиться с Путиным в ходе своего турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Позднее в Кремле заявили, что встреча уже согласовывается, и любой контакт президентов России и США имеет важное значение для всех международных дел.

Первая встреча лидеров двух стран состоялась в первый день саммита G20, 7 июля. Переговоры продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут. Владимир Путин по итогам встречи выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения.