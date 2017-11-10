Переговоры Трампа и Путина во Вьетнаме отменили

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоятся. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, ее цитирует Bloomberg.

«Они могут столкнуться друг с другом и поздороваться? Конечно, возможно и вероятно. Но с точки зрения запланированной, формальной встречи, в графике [Трампа] ее нет, и мы не ожидаем, что она состоится», — заявила Сандерс.

9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на завершение согласования точного времени, места и формата встречи глав двух государств в ближайшее время.

3 ноября Трамп сообщил, что может встретиться с Путиным в ходе турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, он намерен обсудить ситуацию в Северной Корее, Сирии и Украине.

Первая встреча лидеров двух стран состоялась 7 июля во время саммита G20. Переговоры продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут. Путин по итогам встречи выразил уверенность в том, что президентам удалось установить личные взаимоотношения. Трамп назвал встречу замечательной.



