США отказались подтвердить встречу Трампа и Путина

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг сообщения о намеченной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщает Reuters.

По словам Тиллерсона, решение о проведении переговоров не принято, в настоящее время помощники и советники глав государств пытаются определить, достаточно ли у двух лидеров тем для их обсуждения по существу.

Ранее 9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп в ходе встречи во Вьетнаме смогут обменяться мнениями по актуальным темам международной и двусторонней повестки.

«Что касается содержания встречи, то согласованной повестки дня нет, очевидно, что это будет хорошая возможность… еще раз повторяю, в любом случае на полях саммита оба президента будут иметь возможность переговорить неоднократно, если посчитают это необходимым. И, конечно, это будет хорошая возможность, чтобы обменяться мнением по самым горячим вопросам», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что формат встречи сторонами пока не определен: «По-прежнему соответствующие службы продолжают согласование точного времени, места».

3 ноября Трамп сообщил, что может встретиться с Путиным в ходе турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, он намерен обсудить ситуацию в Северной Корее, Сирии и Украине.

Первая встреча лидеров двух стран состоялась во время саммита G20, 7 июля. Переговоры продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут. Владимир Путин по итогам встречи выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения. Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.