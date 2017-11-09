Путин заподозрил США в попытке испортить выборы в России через допинг-скандалы

Президент России Владимир Путин считает, что обвинения России в поддержке применения допинга спортсменами связаны с предстоящими выборами главы государства. Его слова приводит «Интерфакс» в четверг, 9 ноября.

«Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает. (...) В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы [США] хотят создать проблемы при выборах президента России», — сказал Путин во время общения с рабочими Челябинского компрессорного завода.

Президент подчеркнул, что в настоящее время международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет (МОК), зависимы от большого количества составляющих, в частности, от спонсоров, от приобретателей телевизионных прав, от рекламодателей.

«И контрольный пакет находится в Соединенных Штатах, потому что там основные компании, которые заказывают и платят за телевизионные права, там основные спонсоры, там основные рекламодатели», — отметил российский лидер.

7 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что государство не причастно к применению спортсменами допинга.

Днем ранее в The New York Times появилась информация о том, что российский гимн может быть запрещен в Пхенчхане. МОК рассмотрит эти санкции в качестве наказания за нарушение россиянами антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Решение по допуску сборной России до Игр-2018 должно быть принято на исполкоме МОК в начале декабря.