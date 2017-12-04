Социологи выяснили шансы Собчак стать президентом

Шестьдесят четыре процента граждан заявили, что никогда бы не проголосовали на президентских выборах за телеведущую Ксению Собчак, которая ранее объявила о намерении баллотироваться. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским холдингом «Ромира», эксклюзивного представителя Gallup International в России и СНГ, по заказу фонда «Петербургская политика».

На втором месте антирейтинга — оппозиционер Алексей Навальный (33 процента), следом идут лидер ЛДПР Владимир Жириновский и координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов (по 23 процента).

Согласно данным исследования, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, то за оппонентов действующего президента Владимира Путина в общей сложности отдали бы​ голоса 25 процентов россиян. Среди них наибольшей поддержкой пользуется лидер либерал-демократов, за него готовы проголосовать восемь процентов опрошенных. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов отстает от Жириновского на один процент.

За кандидатуру Ксении Собчак готовы проголосовать лишь два процента опрошенных. Такой же результат у лидеров «Яблока» и «Справедливой России» Григория Явлинского и Сергея Миронова. Отдать голоса оппозиционеру Алексею Навальному готовы три процента респондентов.

Опрос проводился среди россиян, которые намерены пойти на выборы, но не планируют голосовать за Владимира Путина и не собираются портить​​​ бюллетень, поясняется в исследовании.

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года. К настоящему моменту о президентских амбициях объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидеры партий Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Сергей Полонский. Навальный также планировал баллотироваться, однако в Центризбиркоме России неоднократно указывали на отсутствие у него этого права из-за судимости. Владимир Путин пока не сообщал о планах участвовать в кампании.