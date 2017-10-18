Песков отказался обсуждать участие Навального в президентских выборах

Кремль не видит необходимости говорить о возможности участия оппозиционера Алексея Навального в президентских выборах в марте 2018 года. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в среду, 18 октября, передает «Интерфакс».

«Позиция ЦИК известна, обсуждать нечего», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал информацию о недопуске Навального к выборам, о чем 17 октября со ссылкой на анонимный источник рассказала «Русская служба Би-би-си».

Ранее 17 октября глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что по закону Навальный сможет баллотироваться из-за имеющейся судимости лишь «где-то в 2028 году плюс пять месяцев». «А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди, поэтому пусть исходит из этого. И флаг ему в руки!» — сказала глава ЦИК на проходящем в Сочи XIX Всемирном форуме молодежи и студентов, передает ТАСС.

Навальный заявлял, что имеет право избираться на высший пост в 2018 году, так как конституция запрещает баллотироваться лишь тем, кто находится в местах лишения свободы, а он приговорен условно.

Оппозиционер вместе с братом Олегом был признан виновным по делу о хищении средств компании «Ив Роше» в 2014 году. Он получил 3,5 года лишения свободы условно и 5 лет испытательного срока, который в августе 2017-го продлили. Олега отправили в колонию общего режима на 3,5 года.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.