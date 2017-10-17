Силовые структуры
 

Претендентов на пост президента России проверят на экстремизм и судимости

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МВД предлагают наделить полномочиями по проверке кандидатов на пост главы государства на наличие у них российского гражданства, судимостей и экстремизм. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента РФ». Документ, подготовленный Минюстом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Полиция будет проверять претендентов по запросам избиркомов и уведомлять их в случае обнаружения у них гражданства иностранного государства либо вида на жительство за рубежом; судимостях: сроках и видах наказания, дате снятия или погашения; о причастности к преступлениям экстремистской направленности или к административной ответственности по статьям 20.3 КоАП РФ («Публичное демонстрирование нацистской символики») и 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов»).

За агитацией кандидатов и ее финансированием также поручено следить МВД, Минюсту, ФСБ, Росгвардии и Роскомнадзору. А налоговая служба будет контролировать источники добровольных пожертвований в избирательные фонды претендентов.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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