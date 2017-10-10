Собчак поведала гламурному журналу о своих президентских амбициях

Телеведущая Ксения Собчак дала интервью журналу Glamour, в котором впервые не стала отрицать президентские амбиции. Номер вышел в продажу во вторник, 10 октября, с анонсом на обложке: «Ксения Собчак о редакторских буднях и президентских амбициях».

На вопрос главного редактора издания Марии Федоровой — «Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит?» — Собчак ответила, что это ей только поможет.

«Просто я именно такой человек — как торт "Муравейник". Много разных слоев, но в итоге я один торт. Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться — из этого состоит моя жизнь», — заявила телеведущая.

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На одной из полос также приводится еще одна цитата журналистки: «Ксения Собчак президент — это как Сергей Шнуров художник. Стеб. Арт-проект очень высокого уровня».

В сентябре газета «Ведомости» писала, что в администрации президента думают о том, чтобы выставить женщину в качестве «спарринг-партнера главного кандидата в президенты». Идеальным кандидатом близкие к администрации источники называли Собчак. Позднее ряд СМИ, в том числе «Русская служба Би-би-си», сообщил, что она уже подыскивает руководителя предвыборного штаба, но пока без особых успехов.

Сначала телеведущая отрицала эту информацию, но после того, как 21 сентября на своем YouTube-канале оппозиционер Алексей Навальный заявил, что Собчак решила участвовать в «омерзительной игре под названием "давайте притащим на выборы либеральное посмешище"», а также охарактеризовал ее праволиберальные взгляды как людоедские, она обвинила его в лицемерии и вождизме.