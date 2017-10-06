Пожелавший стать президентом пермский транссексуал решил засудить Жириновского

Жительница Пермского края Александра Селянинова, в сентябре объявившая о желании стать президентом России, решила подать в суд на лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

Селянинова — транссексуал и бывший милиционер — планирует обратиться в Мещанский суд столицы с заявлением о взыскании с Жириновского 100 тысяч рублей за причинения моральных страданий. Поводом к обращению в суд Селянинова называет высказывания политика в телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», где Жириновский нелестно отозвался о транссексуалах.

«Владимир Вольфович как человек, имеющий влияние и достаточно большой электорат, заявляет такие вещи и формирует определенную общественную позицию. Он оценивает людей не по умственным способностям, проведенная операция не характеризует человека. Я хочу, чтобы моя позиция стала общественной», — сказала она.

22 сентября Селянинова объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России. Предвыборная программа пермского транссексуала состоит из 10 пунктов, среди которых национализация крупной собственности и проведение референдума по изменению социального строя. В письме Селянинова обратилась к Конгрессу США с просьбой помочь ей выиграть кампанию в 2018 году.

Возможный кандидат в президенты сменила пол и стала женщиной в 1992 году. До этого, тогда еще Александр Селянинов, служил в армии, работал в шахте, а после служил в уголовном розыске города Березники. Женщина была членом местных отделений ЛДПР и КПРФ, а позже заявила, что является внебрачным ребенком первого президента России Бориса Ельцина.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин еще не объявлял о планах выдвижения своей кандидатуры.