Жириновский подал в суд из-за синтетики в составе рубашки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский остался недоволен качеством новой рубашки и через суд потребовал у итальянской компании-производителя 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом во вторник, 19 сентября, со ссылкой на пресс-службу партии, сообщает РИА Новости.

Российский политик ранее заказал рубашку из чистого хлопка, но «получив товар, он обнаружил, что рубашка частично состоит из синтетических тканей», пояснили в пресс-службе.

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«Причем обнаружил он это, когда ехал на работу, испытывая дискомфорт от ненадлежащего качества товара», — подчеркнули представители ЛДПР.

Цены мужских рубашек, представленных на сайте итальянской компании, колеблются в пределах 24-78 тысяч рублей, уточняет агентство. В Москве у производителя шесть салонов, в том числе расположенный напротив Госдумы.

В августе лидер либерал-демократов оценил отечественные ботинки на одной из обувных фабрик. Политик сравнивал российские туфли со своими итальянскими и так и не померил обувь, которую ему принесли, сообщает «Парламентская газета». «Неужели мы не можем делать, как в Италии? Хочу натуральное, чтобы подошва гнулась, без химии» — заявил Жириновский. Однако директор фабрики пояснил, что в России нет рынка для продажи обуви на подошве из натуральной кожи.