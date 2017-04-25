Слухи о куртке приморского губернатора за 500 тысяч рублей назвали враньем

Информация о том, что куртка губернатора Приморья Владимира Миклушевского стоит полмиллиона рублей, не соответствует действительности, заявила пресс-секретарь главы региона Олеся Ясевич. Ее слова приводит РИА Новости во вторник, 25 апреля.

«Куртка губернатора не стоит 500 тысяч — это фантазии и вранье местных провокаторов, которое тиражируют некоторые СМИ», — сказала она.

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24 апреля на сайте Vostok.Today был опубликован материал с заголовком «Губернатор Приморья пришел на субботник в куртке за полмиллиона рублей». Местный блогер Алексей Клецкин на своей странице в социальной сети написал, что Миклушевский был одет в куртку от Louis Vuitton. Субботник прошел во Владивостоке 22 апреля, в субботу.

6 февраля руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил, что губернатора Приморского края может ожидать отставка.

В январе пользователи социальных сетей уличили Миклушевского в том, что он отдыхал в Дубае, несмотря на обещание встретить Новый год во Владивостоке с семьей. После этого в интернете появилась петиция с требованием уволить чиновника.