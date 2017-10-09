Памфилова поведала Путину о подчищенных «хвостах» избирательной кампании

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросила поручить Генпрокуратуре и Следственному комитету «довести до ума» дела о нарушениях, допущенных в ходе единого дня голосования. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщается на сайте Кремля.

Глава ЦИК информировала президента о проведении единого дня голосования и ходе избирательной кампании. «Хотела бы сказать, что она была довольно конкурентная. В 16 регионах, где проходили выборы губернаторов, было от трех до семи кандидатов. То есть все разговоры о том, что кампания не очень конкурентная, несостоятельны», — подчеркнула Памфилова.

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По ее словам, в ходе кампании-2017 в ЦИК поступило «рекордно мало» жалоб. «Практически многие "хвосты" подчистили, сейчас уже "хвостики" по этой кампании, маленькие "хвостики" остались. Я думаю, что в ближайшее время то, что по нашей части, сделаем, слово будет за правоохранительными органами», — сказала Памфилова на встрече.

В свою очередь президент заверил, что «все поручения будут даны на этот счет».

Памфилова также рассказала об изменениях в настроении членов избирательных комиссий. По ее словам, они «знают, что если кто-то начинает на них давить, принуждать к каким-то противоправным действиям (....) они знают, что в Москве есть Центральная избирательная комиссия, есть администрация президента, что их защитят».

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября, в 16 субъектах выбирали глав регионов. Ранее в ЦИК сообщали, что по факту нарушений в ходе избирательной кампании в России было возбуждено 12 уголовных дел, непосредственно в единый день голосования — только одно.