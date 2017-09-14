«Произвол и мордобой»

В Единый день голосования, 10 сентября, в 82 из 85 субъектов страны прошли выборы разных уровней. Где-то избирали глав регионов, где-то — членов местных законодательных органов. В выборах принимали участие 42 партии. Кроме того, в этот день провели более 230 референдумов. Избирательные кампании и само голосование не обошлось без нарушений, несмотря на большое число наблюдателей. Поступили сотни жалоб, возбуждено более десятка уголовных дел. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Д'Артьаньяну понравилось

На избирательных участках было много наблюдателей и экспертов, как российских, так и иностранных: из Евросоюза и США. Зарубежные эксперты прибыли по приглашению ассоциации «Национальный общественный мониторинг», и они положительно оценили организацию выборов.

«Мы не зарегистрировали ни одного (нарушения — прим. «Ленты.ру»). Система, по-видимому, устроена так, что не дает возможности для нарушений», — рассказал в интервью агентству французский герцог Амери Д'Артаньян, следивший за выборами губернатора Ярославской области.

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Герцог отметил, что во Франции нет столь современных технических средств, какие он заметил на российских избирательных участках. «Использование специальных машин позволяет в полной мере реализовать принцип "один человек — один голос", — подчеркнул Д'Артаньян. — Накануне мы тестировали эти комплексы в Ростове и, признаюсь, пытались смошенничать, опустив несколько листов бумаги. Но машина не позволила нам это сделать».

Подлог, поджег и подкуп

Однако никакие технологии пока не могут гарантировать отсутствия нарушений на стадии избирательной компании.

«С начала кампании [возбуждено] 10 уголовных дел, 10 сентября — 20 административных нарушений, в основном связанных с распространением агитационных материалов», — сообщил в четверг, 14 сентября, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

Так, в Пермском крае ведется расследование по факту предоставления кандидатом в муниципальные депутаты поддельного диплома об образовании, передает ТАСС. Этого человека, конечно же, сняли с выборов, и трудно понять, на что он вообще рассчитывал, учитывая рутинность подобной проверки документов.

В Свердловской и Сахалинской областях завели дела о взломе и похищении агитационных материалов. Там же, на Сахалине, «Коммунистов России» лишили важного инструмента политической борьбы — пяти тысяч карманных календарей с символикой партии.

Уголовное дело о клевете возбудили в Пскове, где распространяли листовки, порочащие честь и достоинства кандидата в депутаты гордумы Ивана Цецерского.

Тот же Цецерский, по словам источника «Ленты.ру», подал жалобу на конкурентов из «Справедливой России» и КПРФ, обещавших, по его словам, вознаградить своих избирателей. По данному факту заведено уголовное дело о воспрепятствовании свободному волеизъявлению граждан путем подкупа, совершенном группой лиц.

В Ленинградской области правоохранители также выявили, по жалобе главы администрации поселка Кузьмилово Вячеслава Сурмина, попытку подкупа избирателей на муниципальных выборах: неизвестные предлагали от одной до трех с половиной тысяч рублей за галку в нужной строчке бюллетеня.

Среди необычных эпизодов: задержание главы участкового избиркома столичного Филевского парка за организацию наркопритона (!) и запуск световой ракеты во двор доверенного лица кандидата в депутаты Госсовета Крыма, квалифицированный как хулиганство (статья 213 УК).

В Удмуртии оперативники кандидата в республиканский парламент, возглавляющего одно из местных госпредприятий, поймали на взятке.

Не обошлось и без поджога — горел офис представителя «Единой России» в Красноярском крае .

Мордовский волк

Впрочем, как подчеркивают эксперты, большинство нарушений все же носило «локальный характер на уровне действий конкретных кандидатов». «Системных нарушений на выборах на уровне регионов стало на порядок меньше, — отметил член Общественной палаты России, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Центризбирком России также не выявил в ходе Единого дня голосования существенных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. «Каких-то серьезных жалоб со сложными правовыми конструкциями практически не поступало, — рассказала пресс-секретарь ЦИК РФ Майя Гришина. — В основном все вопросы решались избирательными комиссиями в субъектах на местах».

Так, в Мордовии в день голосование неизвестные граждане поставили отметки в пользу одного из кандидатов в 68 бюллетенях и передали их для вброса в урны, но нарушение удалось пресечь.

Источник «Ленты.ру» уточнил, что к этому могли быть причастны председатель избирательного участка и двое членов избиркомиссии. А отметки на бюллетенях проставили напротив фамилии кандидата на пост губернатора от «Единой России» Владимира Волкова, одержавшего более чем уверенную победу.

«Этот факт позволил усомниться в объективности голосования на данном участке. Решением ЦИК РМ выборы здесь были отменены (и еще на одном участке — прим. «Ленты.ру»). Однако это не повлияло на общий результат выборов в Мордовии. В регионе проголосовало более 510 тысяч человек. Выборы состоялись и были честными», — прокомментировал изданию «Известия Мордовии» этот эпизод председатель республиканском ЦИК Александр Косов.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам об отсутствии смысла признавать выборы в Мордовии, передает ТАСС. По его мнению, необходимо «сформировать комиссию и расследовать все преступления, которые вершатся в этой республике».

«Мне думается, наступила пора пригласить [в Госдуму] руководителя Мордовии и спросить с него по всей строгости закона, почему эти выборы там превращаются в произвол и мордобой», — подчеркнул Зюганов.

В настоящий момент члены ЦИК находятся в Мордовии и на месте проверяют все детали. Впрочем, выехали они не только в Мордовию, но на Кубань и в Северную Осетию.

«С 13 по 15 сентября члены ЦИК России совместно с представителями парламентских партий проводят проверку соблюдения избирательного законодательства на выборах 10 сентября в трех субъектах Российской Федерации. Валерий Крюков — в Краснодарском крае, Сергей Сироткин — в Республике Мордовия, Евгений Шевченко — в Республике Северная Осетия — Алания»", — говорится в сообщении пресс-службы Центризбиркома.

Столица подкупа

Наблюдавшие за выборами общественные организации «Голос» и «Россия выбирает» сошлись во мнении о двух из трех регионов-лидеров по количеству нарушений: Краснодарский край и Саратовская область.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его партия не признает итоги выборов в Краснодарском крае, обусловленные «явным административным давлением».

В качестве обоснования этого решения он указал на существенное отличие результатов на участках, где были КОИБы (автоматические комплексы обработки бюллетеней) и где их не было.

Направили в ЦИК свои претензии по выборам на Кубани и представители КПРФ.

Фото: Артем Килькин / «Коммерсантъ»

Ассоциация «Национальный общественный мониторинг» получила информацию о 460 нарушениях. Причем 350 из них были либо быстро исправлены на месте либо не подтвердились вовсе.

По мнению руководителя движения «Россия выбирает» Елены Бабченковой, особенностью этого голосования стала незаконная агитация в интернете, с которой наблюдатели столкнулись впервые. «В день тишины и в день голосования мы зафиксировали агитационные материалы в Instagram, пабликах, у блогеров, в Telegram-каналах и проплаченный хештег в топе Twitter с пометкой "реклама", при переходе по которому появлялись материалы, призывающие голосовать за определенного кандидата», — рассказала она.

Эту претензию Бабченкова адресовала представителям ЛДПР и «некоторым независимым кандидатам в Москве». Соответствующая жалоба направлена в федеральный ЦИК.

«По-прежнему основная проблема — незаконная агитация, но меньше стало жалоб на применение административного ресурса, давления на избирателей», — прокомментировал ситуацию с нарушениями сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод.

Хватило пальцев

Лидеры партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» заметили позитивный сдвиг в работе избирательной системы в стране по результатам выборов 10 сентября.

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«Представители ЦИК очень оперативно и жестко реагируют на попытки нарушений, — сказал лидеров эсеров Сергей Миронов. — Есть четкая установка администрации президента на прозрачность и честность выборов. И у большинства руководителей в регионах также появляется понимание, что легитимность выборов важнее конкретных процентов».

Миронов подчеркнул, что раньше, по результатам выборов формировался длинный список субъектов страны, где допускались грубейшие нарушения. «Пальцев не хватало их пересчитать. В этом году число таких горячих точек на избирательной карте минимально», — заключил он.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что «впервые судебные инстанции встали на сторону участников процесса (избирательного — прим. «Ленты.ру»), прокуроры впервые сказали, что нет оснований снимать с выборов».

По словам Жириновского, главные недостатки избирательной кампании происходят от губернаторов, мэров и территориальных избиркомов. «В этом смысле нужно выстраивать вертикаль, чтобы не было попыток исказить результаты выборов», — подчеркнул он.

Геннадий Зюганов счел нужным похвалить федеральный ЦИК и Кремль. «Все-таки в этот раз реакция со стороны Центризбиркома и администрации президента была более оперативной. Впервые суды восстановили, чего никогда не было, наш список в [Северной] Осетии и городской Кировский», — заявил журналистам политик.

Сергей Неверов на заседании Генсовета «Единой России» (к слову, партия вторую избирательную кампанию подряд одерживает уверенную победу) рассказал, что в администрации президента России состоялась встреча руководителей партий, в ходе которой обсуждались претензии по выборам в отдельных регионах. И было решено выехать и разобраться со всем на месте. «Нам важна чистота процесса», — подчеркнул Неверов.