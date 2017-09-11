Довыбирались

В воскресенье, 10 сентября, в России прошел единый день голосования. Выборы и референдумы разного уровня состоялись почти во всех регионах, за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. Граждане 16 субъектов утвердили временно исполняющих обязанности губернаторов на их постах, избавив от приставки «врио». Выборы в городские и региональные парламенты подтвердили думский расклад сил, а вот в муниципальных органах столицы их может потеснить либеральная оппозиция. Подробнее об итогах дня голосования, успехе несуществующего кандидата и вырвавшихся в мундепы либералах — в материале «Ленты.ру».

Старт избирательной кампании традиционно дали на Дальнем Востоке, где сахалинцы выбирали депутатов областной думы, жители Владивостока — городской. В Якутске тем временем шла борьба за кресло мэра города. Когда в Центральной России единый день голосования был в самом разгаре, в дальневосточных регионах уже подводили предварительные итоги после обработки первых бюллетеней.

Тогда-то и выявилась тенденция, обозначившаяся потом и в других регионах: в лидерах — «Единая Россия», вторую избирательную кампанию подряд одерживающая уверенную победу. Если не сказать разгромную, как в случае выборами в Госдуму, по итогам которых ЕР получила в нижней палате парламента конституционное большинство. Впрочем, не везде единороссам удалось отстоять абсолютный результат.

В рядах оппозиции — новички

В шести регионах выбирали депутатов областных парламентов, еще в нескольких — городских представительных органов. В восточной части страны результаты воскресного голосования сюрпризов не преподнесли. Так, большинство мест в парламенте Сахалинской области вновь досталось единороссам, за них свои голоса отдали более 44 тысяч граждан.

Партия власти победила и на выборах в Думу Владивостока, однако успехи оппозиции лишили ее квалификационного большинства, которое необходимо для принятия изменений в устав и обеспечения кворума на заседаниях.

По итогам распределения мандатов единороссам достанется 22 места — на два меньше, чем в прошлом созыве. Коммунисты и либерал-демократы, напротив, улучшили свои позиции (22,19 и 11,61 процента соответственно). На четвертом месте — новый игрок, Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС). Набрав 7,78 процента, она обошла на 1 процент своего идейного собрата — «Справедливую Россию». Впрочем, на количестве мандатов такой разрыв не скажется — обе партии получат по одному месту в гордуме.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов высоко оценил уровень народной поддержки КПРФ на Дальнем Востоке и в Сибири. «Считаем, что мы серьезно укрепили свои позиции. (…) В целом наша команда отработала честно, достойно», — отметил он.

Упущенное во Владивостоке ЕР c лихвой отыграла на юго-востоке европейской части России. В частности, на выборах в Заксобрание Пензенской области единороссы набрали почти 69 процентов голосов, оставив ближайшего конкурента — коммунистов — с показателем в 13,14 процента далеко позади.

Единороссы взяли большинство и в парламенте Северной Осетии при традиционно высокой для Северного Кавказа явке. Однако в этой кампании интересно другое: второе место отвоевали себе «Патриоты России» c 16,32 процента голосов. Вслед за ними идут эсеры — 11,37. КПРФ, потратившую много сил на распри c «Коммунистами России», поддержали лишь чуть более 5 процентов избирателей.

Новые старые боссы

Прямые выборы глав регионов проходили в 16 регионах, причем в восьми из них подобные кампании не проводились более 10 лет. Для Севастополя это были первые выборы губернатора за всю история города. Лишь в пяти субъектах — Белгородской, Саратовской, Свердловской, Томской областях и Республике Мордовия — у губернаторов было за плечами несколько лет опыта руководства регионами, а значит, и больше времени на подготовку к кампании. Все они с большим отрывом обошли конкурентов, в частности, в пятый раз победу на выборах одержал белгородский губернатор Евгений Савченко (69,29 процента голосов). Уже сейчас он рекордсмен: 23 года руководит областью. Теперь ему предстоит еще один пятилетний срок.

В 11 регионах отстоять высший руководящий пост предстояло временно исполняющим обязанности губернаторов, которые были назначены президентом России Владимиром Путиным поочередно начиная с лета прошлого года.

Все они, как и их более опытные коллеги, получили большинство голосов: в частности, врио главы Карелии поддержали 61,34 процента избирателей, врио руководителя Марий Эл Александра Евстифеева — 88,27 процента, а врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова — 71,05 процента.

Для Севастополя единый день голосования стал историческим. И не только потому, что это первые для крымского города прямые выборы губернатора, но и потому, что эти выборы прошли в российском Севастополе. Горожане начали бороться за право лично выбирать градоначальника сразу после крымского референдума, одним из первых к этому призвал спикер городского заксобрания Алексей Чалый.

Нежелание вводить прямые выборы привело к конфликту местных политиков с губернатором Сергеем Меняйло, прошлым летом назначенным полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Его преемник Овсянников, занимавший пост замглавы Минпромторга России, пошел навстречу общественному мнению. Однако этого было мало для успеха на выборах: граждане требовали от кандидата в первую очередь результатов работы. И они были: в частности, по итогам прошлого года объем собственных доходов города вырос на 20 процентов.

Дмитрий Овсянников Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости 1 /3

В ту же волну кадровых перестановок попал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, бывший замглавы МВД. Регион достался ему в незавидном состоянии. При двух его предшественниках пошла на спад экономика, например прекратил работу один из старейших в стране нефтеперерабатывающих заводов России — НПЗ им. Менделеева. Кроме того, дестабилизировалась политическая ситуация. Конфликт элит сформировался в регионе еще при Сергее Вахрукове, руководившем в 2007-2012 годах. Доверие к институтам власти после возбуждения уголовных дел в отношении мэров Ярославля и Рыбинска — Евгения Урлашова и Юрия Ласточкина — было подорвано.

Миронов, попавший в условную «силовую волну» назначений прошлого года, оказался и в когорте так называемых молодых технократов, к которым отнесли в том числе 30-летнего врио главы Калининградской области Антона Алиханова и руководителя Пермского края Максима Решетникова (оба победили по итогам выборов 10 сентября). В регионе он сменил команду, чтобы положить конец мэжэлитным интригам.

За год бывшему замминистра внутренних дел удалось, в частности, урегулировать ряд социально острых конфликтов на предприятиях области, а также запустить программу «Бережливая поликлиника». Примечательно, что российский президент посетил регион с начала года дважды. В отличие от врио губернатора Удмуртии Александра Бречалова, например, бывший министр внутренних дел — фигура менее медийная, не особо активничает в соцсетях, однако на оценку его деятельности руководством это не повлияло.

Запуск программы «Бережливая поликлиника» в числе прочих мер по совершенствованию здравоохранения — один из результатов работы Игоря Васильева в Кировской области. Бывший глава Росреестра возглавил регион после того, как Никита Белых, руководивший регионом с 2009 года, был отрешен от должности в связи с утратой доверия. Сейчас уголовное дело в отношении него по факту получения взятки рассматривает Пресненский суд Москвы.

Опыт работы в федеральных органах власти позволил Васильеву привлечь сильных специалистов в команду правительства, а также стать крепким лоббистом интересов региона в Москве. Его статус на федеральном уровне подтвердила и выдвинутая им кандидатура на пост сенатора от региона: главнокомандующего ВКС России Виктора Бондарева, который, по данным источников, возглавит комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. На выборах он получил поддержку более 64 процентов избирателей, хотя в конкурентах у него были опытные политики. Коммунист Сергей Мамаев (его результат — 18 процентов), дважды претендовал на губернаторский пост — в Кировской области и Марий Эл.

Самый молодой, теперь уже полноправный глава Калининградской области оправдал свой негласный статус «губернатора надежд», набрав более 80 процентов голосов избирателей при явке более чем в 37 процентов. Западный регион дважды поменял руководителя за прошлый год: Николая Цуканова, назначенного полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, сменил Евгений Зиничев. Экс-глава регионального управления ФСБ руководил Калининградской областью всего два месяца. После чего туда был делегирован Алиханов. Несмотря на молодость (или благодаря ей), за год во вверенном ему субъекте, в частности, завершилось строительство первой очереди аэропорта и активизировалось строительство дорог. К решению проблем ЖКХ Алиханов подходил по-свойски — например, устраивая в одиночку инспекции в районах региона.

Как отмечали политологи, 30-летний Алиханов вполне соответствует запросу жителей окруженного европейскими странами региона. С одной стороны, близость к ЕС дает определенные преимущества калининградцам, а с другой — совсем рядом проводит свои учения НАТО, что требует от губернатора вовлечения не только во внутреннюю, но и внешнеполитическую повестку.

Кандидат против всех

Действующий мэр Якутска, единоросс Айсен Николаев смог беспрепятственно переизбраться на второй срок — за него отдали голоса 43,5 тысячи горожан (более 68 процентов избирателей). Впрочем, не обошлось без курьезов: после подсчета протоколов выяснилось, что основным конкурентом градоначальника стал кандидат «против всех», с результатом в 10,9 процента. Из этого следует вывод — каждого десятого жителя столицы региона попросту не устроили претенденты, выдвинувшиеся на кресло мэра. Так, помимо Николаева, были забракованы директор якутского речного порта Радий Васильев, преподаватель нескольких вузов города Денис Васильев, а также лидер регионального отделения ЛДПР Гаврил Парахин.

Местные СМИ заранее прогнозировали низкую явку на избирательные участки Якутска. Главной причиной этому назывались предрешенность результатов выборов и, как следствие, скучная кампания.

Видимо, чтобы подогреть у якутян интерес к волеизъявлению, местная газета «Якутск вечерний» накануне дня выборов анонсировала конкурс-тотализатор, предложив вознаграждение в 30 тысяч рублей тем, кто угадает победителя голосования. Соответствующее объявление появилось в печатной версии и на сайте издания 8 сентября. Однако прокуратура республики не оценила рвения журналистов и возбудила в отношении издания и его владельца производство по делам об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.49 КоАП РФ: газета нарушила запрет на проведение в период избирательной кампании лотерей и других основанных на риске игр, связанных с выборами и референдумом.

Глава ЦИК призвала не торопиться с подведением итогов выборов из-за нерассмотренных жалоб Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

А вот жители Тагила традиционно недолго думали, кого определить в градоначальники, и в едином порыве проголосовали за действующего мэра Сергея Носова, кандидата от «Единой России». По предварительным итогам, чиновник получил более 90 процентов голосов избирателей (при явке в 48,25 процента), оставив далеко позади своих соперников, ближайший из которых, коммунист Владислав Потанин, набрал лишь около 4 процентов. Суммарно оппоненты Носова не смогли взять и 5 тысяч голосов, хотя активность избирателей в Нижнем Тагиле оказалась выше средней по области. Окончательные результаты мэрской кампании озвучат позже, поэтому еще не вполне понятно, сможет ли Носов побить личный рекорд 2012 года — 92,35 процента.

Владимир Путин традиционно проголосовал в Москве на участке, оборудованном в РАН Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Столичный провал коммунистов

В субботу Москва с размахом отпраздновала День города, а в воскресенье в столице прошла не менее масштабная кампания по выбору депутатов в 125 муниципалитетах. В преддверии кампании в СМИ разразились споры о недостаточной информированности горожан о предстоящем голосовании. По предварительным данным, явка составила 14,8 процента.

«Из уст уважаемых политиков звучала фраза, что у нас очень низкая явка. Надо сказать, что если рассматривать и те кампании по муниципальным выборам, которые совпадали с выборами депутатов Госдумы, президента, то она самая высокая за историю муниципальных выборов в Москве», — заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Под «уважаемым политиком» он имел в виду лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обвинил его в проведении выборов «без людей» и предложил уволить. На обвинения Горбунов ответил предложением расстаться с депутатским креслом в Госдуме. Такой же ответ получил лидер московских коммунистов Валерий Рашкин, заявлявший о непризнании итогов выборов еще до дня голосования.

И либерал-демократы, и коммунисты показали откровенно слабые результаты на столичных муниципальных выборах: КПРФ потеряла 169 мандатов, а ЛДПР получила меньше мест, чем справороссы. Обогнать однопартийцев Жириновского по числу мандатов может Партия роста. Такому результату парламентских партий удивился секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Единороссы получили абсолютное большинство — 1154 мандата из 1502, но сюрприз не в этом. Второй показатель, 176 мандатов, у кандидатов от «Яблока», еще более сотни мест получили самовыдвиженцы. В частности, столичные муниципальные органы власти теперь будут представлять журналисты Люся Штейн и Илья Азар, которые растиражировали свою предвыборную кампанию в соцсетях. По предварительным данным, их коллегой может стать и лидер «Солидарности» Илья Яшин, чьи соратники, по его словам, оставили единороссов без мандатов.