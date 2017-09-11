Алиханов победил на выборах губернатора Калининградской области

Временно исполняющий обязанности главы Калининградской области Антон Алиханов победил на выборах главы региона, набрав более 81 процента голосов избирателей. Такие данные озвучили «Интерфаксу» в региональном избиркоме в понедельник, 11 сентября.

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«По итогам подсчета бюллетеней со всех избирательных участков кандидат от "Единой России" Антон Алиханов набрал 81,06 процента голосов», — сказал собеседник агентства.

У представителя КПРФ Игоря Ревина — 8,89 процента голосов, кандидат от ЛДПР Евгений Мишин набрал 5,47 процента, Екатерина Тимофеева от Российской экологической парти «Зеленые» — 2,53 процента.

Накануне Алиханов отметил высокую явку жителей региона на избирательные участки, отметив, что это стало приятной неожиданностью.

30-летний Алиханов стал временно исполняющим обязанности губернатора в октябре 2016 года. До него два месяца субъектом руководил Евгений Зиничев, бывший директор управления ФСБ России по Калининградской области.