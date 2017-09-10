Алиханов рассказал о приятной неожиданности на выборах в Калининграде

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов назвал явку избирателей на выборах главы региона приятной неожиданностью. Его слова в воскресенье, 10 сентября, передает РИА Новости.

«Это третьи выборы подряд, мы боялись "электоральной усталости". Но наши страхи не оправдались, и та работа, которую мы провели по информированию, дала свои результаты», — сказал Алиханов.

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Явка избирателей Калининградской области на 20:00 местного времени (21:00 мск), то есть, за час до закрытия участков, составила 37,47 процента. Проголосовало 299 837 избирателей.

Ранее в этот день с одного из избирательных участков в Калининграде выгнали наблюдателя с алкогольным опьянением.

На пост губернатора самого западного региона России боролись четыре человека. Помимо Алиханова, это лидер регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин, Игорь Ревин от КПРФ и выдвинутая партией «Зеленые» эколог Екатерина Тимофеева.

30-летний Алиханов стал временно исполняющим обязанности губернатора в октябре 2016 года. До него два месяца субъектом руководил Евгений Зиничев, бывший директор управления ФСБ России по Калининградской области.

Во время губернаторских выборов в 2015 году явка составила более 39 процентов.