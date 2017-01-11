Глава Калининградской области призвал бороться с бобрами

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов предложил поднять на федеральном уровне вопрос о признании бобров вредителями. Об этом в среду, 11 января, пишет «Коммерсантъ».

На совещании по мелиорации глава региона сообщил, что грызуны наносят хозяйству области значительный ущерб, а именно в сфере придорожного строительства. «Поэтому есть мнение о том, что необходимо круглогодично выдавать лицензии на их отстрел и выступить с инициативой о признании бобров вредными животными, чтобы их можно было истреблять вообще без получения лицензии», — сказал Алиханов.

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Руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы России Владимир Кревер, в свою очередь, заявил, что в российском законодательстве отсутствует понятие «вредные животные» или «животные-вредители». «Это просто бытовая лексика», — уточнил он.

Выносить обсуждение на федеральный уровень эксперт считает излишним. «Если есть проблема, она должна обсуждаться профессионалами, которые скажут, что в конкретной данной ситуации надо делать», — добавил Кревер.

Проблема с популяцией бобров в Калининградской области не нова. Отмечается, что в 2016 году инвестор, планировавший построить в регионе завод по производству пеллет (топливных гранул), отказался от своих планов из-за большого количества грызунов. За два года до этого популяция бобров в области достигла почти шести тысяч особей при норме для региона не более двух тысяч. В 2015 году в области прошла кампания по массовому отлову бобров и разбору их плотин.