«Мне нравятся места, где пьют водку»

Бывший член Европарламента и французского сената, президент франко-иранской организации содружества и председатель ассоциации мушкетеров герцог Амери Д’Артаньян приехал в Россию, чтобы стать наблюдателем на губернаторских выборах в Ярославской области. «Лента.ру» поговорила с мушкетером о Боярском, кумысе и русских женщинах.

«Лента.ру»: Какое у вас впечатление от выборов в России?

Амери Д’Артаньян: На Западе есть устойчивая тенденция — давать какие-то уроки России. Особенно в том, что касается демократии. Сегодня можно смело констатировать, что Россия, с новой электронной системой в действии, во многом обогнала нас в плане безопасности, надежности выборов и уверенности избирателей в том, что все проходит честно.

Резюмирую: у меня очень хорошее впечатление от выборов в России, я очень доволен передовыми технологиями. И я думаю, что мало где такая система есть. По крайней мере, во Франции ее нет — за все 27 стран Союза говорить не могу. Выходит, что на Западе больше не получится выступать с какой-то критикой.

Почему вы выбрали Ярославскую область?

Это не я выбрал. Но вот маленькая история (говорит по-русски): в первый раз я приехал в Ярославль в 1961 году. Это очень красивый город, там много зданий XVIII и XIX веков, при этом они со вкусом отреставрированы, и река Волга течет необыкновенно красиво.

А жители дружелюбны?

Русские всегда очень дружелюбны с Д’Артаньяном!

Вы смотрели советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетера»?

Нет, но я хорошо знаю Боярского. Я с ним знаком, потому что я возглавляю ассоциацию мушкетеров, и каждый год какое-то количество русских принимается в эту ассоциацию. Всего сейчас где-то порядка 60 русских мушкетеров.

И Боярский — один из них?

Вот, вы сами сказали. Да.

Знаете песню «Пора-пора-порадуемся на своем веку»?

Он пел ее мне! Раз 150. Но в этот раз я ее еще не слышал, потому что очень серьезно наблюдал за выборами, и мне некогда было ерундой заниматься.

Как вы думаете, то, что вас так часто приглашают в Россию, связано с мемным образом мушкетера из-за Боярского?

Да нет, не думаю. Я 30 лет был парламентарием, дважды был председателем комиссии по иностранным делам, сначала как депутат, потом как сенатор. И я всегда выступал с позиции, благосклонной к России. Я резко против санкций, которые на самом деле бьют и по европейским странам — по сельскому хозяйству, промышленности. Бьют и по России, особенно в финансовой области. И с моей точки зрения, Россия — это естественное продолжение, естественный союзник Европейского союза.

Вы ознакомились с программами основных российских политических партий?

Нет, потому что я не вмешиваюсь, не занимаюсь собственно политикой в России, я просто приезжаю посмотреть, как все происходит. Я обращался к представителям разных партий, спрашивал, как им кажется — нормально ли проходят выборы? И все мне сказали «да».

Вы не первый раз участвуете в выборах в качестве наблюдателя?

Я уже был на выборах в Твери. Ну, и еще я был в Казахстане.

Пили кумыс?

Конечно. Я был в Казахстане где-то раз пятьсот. Конечно, я пил кумыс.

А в России пьете водку?

Да, конечно. Мне очень нравится атмосфера, места, где пьют водку.

Сейчас вы пьете красное вино, как вам оно?

Не думаю, что это французское вино, но мне кажется, что это вино из лучших.

Вы правда состоите в родстве с американским актером Джоном Малковичем?

Да. Он, кстати, мушкетер. Как и Леонардо Ди Каприо, например, поэтому я с ними знаком.

Насколько велика ассоциация мушкетеров? Сколько в ней состоит человек?

Размер — понятие всегда относительное (смеется). Самой организации уже 60 лет, и в нее входили или входят где-то четыре тысячи человек. Но это не какой-то социальный клуб — там совершенно разные люди, от короля Швеции и принца Монако до французских виноделов и олимпийских чемпионов. Есть и женщины: мадам Бокова, президент ЮНЕСКО, и мадам Каррер д’Анкосс, постоянный секретарь французской академии.

Нужно чего-то добиться, чтобы стать мушкетером? По каким критериям принимают в ассоциацию?

Нужно преуспеть в той жизни, которую ты сам себе выбрал. Эта организация занимается тем, что продвигает ценности мушкетеров: служба родине, отвага, элегантность. И в современной России я нахожу многое из того, что позволило Франции в XVII веке стать великой страной.

Склонны ли мушкетеры к монархизму?

Нет-нет, совсем нет.

Как выглядит парадный костюм мушкетера?

Он очень простой. От плеча к поясу идет повязка — голубая — с мушкетерским крестом. Шпагу носить необязательно. Шляпы с перьями тоже нет, это легенда. Ну, то есть, в XVII веке, наверное, так все и было, но сейчас это было бы просто смешно.

Как вы вообще стали мушкетером?

Я гасконец, как и Д’Артаньян. Не я создал ассоциацию. Но мушкетерские ценности, которые я только что описал, — я им привержен. Да и вообще, когда носишь фамилию Д’Артаньян, само собой как-то становишься мушкетером.

Это ваша настоящая фамилия?

Да… (показывает паспорт, там очень длинное имя). Это не псевдоним. (говорит по-русски) Ты мне не верила?

Еще вы говорили, что ваши предки сражались за Францию в одной из наполеоновских войн и были спасены русскими женщинами.

Не совсем так, это еще одна легенда, видимо. У меня было два предка, которые участвовали в наполеоновской русской кампании. Первый был адъютантом Наполеона, а второй — адъютантом маршала Нея. И второй как раз написал мемуары о войне 1812 года. Он был против этой войны, но как военный следовал приказам. Он дважды был в плену, однако говорил, что несмотря на это, его пребывание в России было приятным — благодаря русским женщинам.

А как вы выучили русский язык?

Тоже благодаря русским женщинам, но в плен они меня никогда не брали (смеется). Не дело, конечно, критиковать свою страну за границей, но, надо признать, нынешняя политика Франции по отношении к России неправильная, и я надеюсь, она исправится. Я приезжал в Москву в 2014 году, на столетний юбилей Первой мировой войны. И я поблагодарил Россию за то, что в 1914 году россияне атаковали Восточную Пруссию, именно это спасло Париж. Я напомнил, что во времена Де Голля, Жискар д’Эстена, Помпиду — президент никогда бы не допустил, чтобы какая-то третья страна влезла в отношения России и Франции.

То есть получается, общечеловеческие ценности вы ставите выше мушкетерской службе родине?

Я верю в национальные ценности, но если ты не согласен с политикой собственного государства — как раз-таки есть выборы, чтобы выразить свое несогласие. Если же ваша страна участвует в военном конфликте, несогласие с политикой не может быть поводом дезертировать из армии, ты все равно продолжаешь биться рядом со своими товарищами.

Российские выборы будут освещаться во Франции?

Боюсь, реакция во Франции будет критической даже несмотря на то, что никто не приезжал и ничего не знает. Именно поэтому я очень рад таким интервью — так я могу показать, что в России есть новая надежная система и что сами россияне доверяют результатам выборов. А раз так, то и другие страны должны доверять этим результатам.