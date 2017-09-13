Справороссы и ЛДПР оценили изменения в избирательных процессах в России

Партии «Справедливая Россия» и ЛДПР видят положительные изменения в проведении избирательных кампаний в России. Об этом сообщает ТАСС в среду, 13 сентября.

«Ситуация меняется [в лучшую сторону], — заявил лидер справороссов Сергей Миронов.— Благодаря Центральной избирательной комиссии РФ, благодаря всем нам, прежде всего парламентским партиям».

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По оценке политика, положительные изменения происходят также благодаря руководителям в регионах, губернаторам, «которые понимают, что легитимность важнее, чем конкретные проценты за ту или иную партию».

«Становится лучше», — признал также лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, на прошедших выборах судебные инстанции впервые встали на сторону участников процесса, «прокуроры впервые сказали, что нет оснований снимать с выборов».

«Претензии к нам самим. С выборов снимали партии друг друга, это страх перед поражением», — пояснил он.

Ранее в среду вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов призвал однопартийцев в регионах при формировании новых органов власти после прошедших выборов поделиться постами с представителями других политических сил.

По итогам выборов, прошедших 10 сентября, будут замещены два вакантных мандата в Государственной Думе, избраны главы 16 регионов и депутаты шести региональных парламентов. Кроме того, будут распределены мандаты членов представительных органов городского и муниципального уровня.