ЕР получила большинство мандатов на выборах в Подмосковье

«Единая Россия» получила почти 70 процентов голосов по итогам выборов в Подмосковье, сообщила член генерального совета и секретарь московского областного регионального отделения партии, депутат Госдумы Лидия Антонова. Ее слова приводит РИА Новости в понедельник, 11 сентября.

«Партия "Единая Россия" была наиболее активной из всех партий (...) [Результат] 67,6 процентов. То есть у ЕР — 365 мандатов», — сказала Антонова на пресс-конференции.

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В единый день голосования на территории Подмосковья прошли более избирательных кампаний в органы местного самоуправления, а также дополнительные выборы в Московскую областную думу по Электростальскому одномандатному округу.

Ранее в понедельник председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова заявила, что наблюдатели положительно оценили работу участковых избирательных комиссий в Подмосковье. В целом выборы, по ее словам, прошли в штатном режиме. По данным «Интерфаксв», явка превысила 21 процент.