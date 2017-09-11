Наблюдатели оценили организацию выборов в Подмосковье

Наблюдатели положительно оценили работу участковых избирательных комиссий в Подмосковье. Об этом сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства в понедельник, 11 сентября.

«Настроение у членов избирательных комиссий положительное, избиратели шли на участок с улыбкой», — рассказала Коновалова. Она также добавила, что выборы прошли в штатном режиме.

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Накануне сообщалось, что депутат Европарламента от Чехии Яромир Количек высоко оценил проведение выборов в Мосбласти. По его словам, у него осталось «фантастическое впечатление» от комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), которые не используются в Чехии.

В воскресенье в Подмосковье проходили 82 избирательные кампании, включая кампанию по довыборах в Мособлдуму, 21 кампанию по выборам глав муниципальных образований и 60 кампаний по выборам представителей в органы местного самоуправления.

Всего на территории региона работали 1003 избирательных участка. В списках избирателей значились 1,54 миллиона человек.