В Подмосковье начали подсчет голосов избирателей

Участковые избирательные комиссии Московской области начали подсчет голосов. Об этом сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 10 сентября.

«Все избирательные участки закрылись в 20:00 [по столичному времени]. Идет подсчет голосов», — сказал представитель Мособлизбиркома, добавив, что никаких внештатных ситуацией не было.

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Работавшие в Подмосковье зарубежные наблюдатели положительно оценили организацию выборов, рассказала глава избирательной региональной комиссии Ирина Коновалова. «Очень были удивлены тому, что избиратели Подмосковья доверяют комплексам обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), у них избиратели верят исключительно бумаге», — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее в воскресенье впечатлениями об организации единого дня голосования в Московской области поделился депутат Европейского парламента Андре Элиссен. Он отметил, что «приятно удивлен тем, что уже успел увидеть».

По информации на 18:00 по московскому времени, явка на выборах в Подмосковье составляла около 18 процентов, пишет РИАМО.

В единый день голосования в 20 городских округах и 14 муниципальных районах Подмосковья прошли выборы в Советы депутатов. Кроме того, состоялись довыборы депутатов Московской областной думы в городском округе Электросталь.