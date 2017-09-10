Европарламентарий впечатлился техникой для посчета голосов в Подмосковье

Депутат Европарламента от Чехии Яромир Количек позитивно оценил проведение выборов в Московской области. Его слова приводит «Интерфакс» в воскресенье, 10 сентября.

Количек рассказал, что у него осталось «фантастическое впечатление» от комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), которые не используются в Чехии. «Электронная машина, которая все сделает — это первый раз в жизни видел», — сказал парламентарий, подчеркнув, что ранее наблюдал за многими кампаниями.

Уровень организации голосования он оценил как высокий, добавляет агентство.

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Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», в воскресенье утром были протестированы обновленные КОИБы. Специалисты отметили, что они намного лучше предшествующей версии.

По данным подмосковных властей, на горячую линию за день поступило 52 обращения, большинство из них носило информативный характер.

«Активно на избирательных участках по 25-му Электростальскому округу помогли студенты-волонтеры из Московского государственного областного университета и государственного гуманитарно-технологического университета. Свыше 150 человек оказали помощь людям с ограниченными возможностями, а также людям преклонного возраста», — отмечается в сообщении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что избирательные комиссии Подмосковья начали подсчет голосов.