Депутат Европарламента оценил организацию выборов в Подмосковье

Международные эксперты, приглашенные ассоциацией «Национальный общественный мониторинг» для наблюдения за выборами в регионах, положительно оценили техническое оснащение избирательных участков Московской области. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает ТАСС.

«Я приятно удивлен тем, что уже успел увидеть. Меня впечатлила в положительном смысле организация выборов, система КОИБов, которая делает процесс выборов более прозрачным и открытым, а также позволяет более эффективно получать предварительные результаты голосования», — заявил депутат Европейского парламента, представитель Нидерландов Андре Элиссен, который наблюдает за ходом выборов в Московской области.

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По данным на 15:00, в Московской области проголосовали почти 14 процентов избирателей, сообщает РИА Новости.

5 сентября глава Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства призвал организовать выборы в муниципалитетах на самом высоком уровне.

10 сентября, в единый день голосования, выборы в Советы депутатов проходят в 20 городских округах и 14 муниципальных районах Подмосковья. Кроме того, состоятся довыборы депутатов Московской областной думы в городском округе Электросталь.

