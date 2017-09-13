Вице-спикер Госдумы призвал «Единую Россию» уступить оппозиции часть должностей

Вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов призвал однопартийцев в регионах при формировании новых органов власти после прошедших выборов поделиться постами с представителями других политических сил. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 13 сентября.

«Вновь избранным органам власти необходимо сформировать комитеты, избрать руководство. И я призываю своих коллег в регионах взять пример с Госдумы текущего созыва, предоставив возможность занять должности представителям других политических партий», — заявил Неверов, выступая на первом в осенней сессии пленарном заседании нижней палаты парламента.

Материалы по теме Довыбирались Единороссы сделали всех, но есть и другие новости

Депутат также попросил коллег дать возможность представителям других партий реализовать свои предвыборные обещания в тех органах, в которые они избирались.

В среду Госдума седьмого созыва открыла вторую в своей истории осеннюю сессию. В первоочередном порядке народным избранникам, по предварительным данным, предстоит рассмотреть около 130 законопроектов.

По итогам выборов, прошедших 10 сентября, будут замещены два вакантных мандата в Государственной Думе, избраны главы 16 регионов и депутаты шести региональных парламентов. Кроме того, будут распределены мандаты членов представительных органов городского и муниципального уровня.