Госдума открыла осеннюю сессию

Госдума седьмого созыва в среду, 13 сентября, открыла вторую в своей истории осеннюю сессию. Трансляция пленарного заседания ведется на сайте нижней палаты парламента.

Открывая пленарку, спикер Думы Вячеслав Володин напомнил, что осенняя сессия продлится всего несколько месяцев (с сентября по декабрь — прим. «Ленты.ру»). «Эти месяцы очень ответственны для нас», — подчеркнул он.

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Парламентарий выделил несколько основных приоритетов в работе депутатов на этот период. «Прежде всего, реализация законодательного обеспечения послания президента [Федеральному Собранию]», — сказал Володин. В числе основных задач Госдумы на осеннюю сессию он также назвал рассмотрение проекта бюджета и повышение качества законотворчества.

В первоочередном порядке народным избранникам, по предварительным данным, предстоит рассмотреть около 130 законопроектов, сообщил журналистам вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников. Большая часть из этих документов была инициирована кабмином, приводит его слова ТАСС.

Госдума и Совет Федерации закрыли весеннюю сессию в конце июля. Депутаты вернулись к работе в сентябре, перед открытием новой сессии они отправились в регионы для общения с избирателями.