Жириновский предложил дать россиянам свободу при выборе времени для выходных

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил позволить россиянам самостоятельно выбирать, когда воспользоваться праздничными днями. Об этом он рассказал Национальной службе новостей (НСН).

«Суть нашей идеи — оставить только три официальных праздничных дня: 1 января, 9 Мая и 12 июня. А все остальные праздничные дни объединить и позволить каждому гражданину ими воспользоваться в любое время года как дополнительным отпуском», — объяснил Жириновский.

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При этом, по его словам, принудительные длинные новогодние каникулы негативно сказываются на экономике страны и провоцируют массовое пьянство. «Вся страна замирает на 10 дней, где еще такие каникулы есть? Во-вторых, не все понимают, как провести столько выходных дней зимой, в самое холодное время года. Конечно, некоторые едут в теплые страны, но далеко не каждый может себе это позволить. (...) Даже каким-то бытовым делам это время не посвятишь: все учреждения закрыты, врачи принимают только экстренных пациентов», — рассказал он.

В четверг, 22 июня, депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, отменяющий новогодние каникулы. По мнению авторов документа, выходными должны остаться только 1 и 7 января. «Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», — отмечается в пояснительной записке.