Коммунисты внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул

Законопроект, исключающий новогодние каникулы из перечня государственных праздничных дней, внесли в Госдуму депутаты от фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», — отмечается в пояснительной записке. Официальными выходными должны, по мнению авторов документа, остаться лишь 1 и 7 января.

Взамен в законопроекте предлагается сделать нерабочими 31 декабря («позволит гражданам спокойно подготовится к встрече Нового года»), а также 18 марта — день воссоединения Крыма с Россией и 7 ноября — день Октябрьской революции 1917 года.

В декабре прошлого года с призывом отменить дополнительные выходные во время новогодних праздников выступил депутат от ЛДПР Вадим Деньгин, так как эти каникулы превращаются в глобальную пьянку. «Дайте людям правильно, грамотно выстроить график в майские праздники, потому что теплее, людям надо сажать картошку или, допустим, ехать отдыхать», — отметил он.

