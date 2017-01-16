В праздничный календарь предложили добавить День создания России

В календарь официальных государственных праздников следует добавить День создания России, считает депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Об этом он заявил в комментарии «Ленте.ру» в понедельник, 16 января, комментируя введение Дня войск национальной гвардии.

«Мы отмечаем 12 июня (День России — прим. «Ленты.ру»), но забываем о 21 сентября, когда в летописях начинаются первые упоминания о нашем государстве», — пояснил парламентарий.

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Чернышов также раскритиковал слишком длинные, по его мнению, новогодние каникулы. Депутат признался, что вышел на работу уже третьего января, потому что не смог сидеть дома без дела. «Люди мытарствуют. Им государство понадавало праздников, выходных. Люди не совсем понимают, что с ними делать. Нужно сократить выходные такие», — отметил он.

16 января президент России Владимир Путин официально утвердил 27 марта в качестве Дня войск национальной гвардии вместо Дня внутренних войск МВД России, который отмечался в эту дату.

С 2010 года 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Пока это неофициальный праздник, он отсылает к целому ряду исторических событий, включая день призвания варягов на Русь и начало объединения русских племен.

Официально День России отмечается сейчас 12 июня. При этом до 2002 года он носил другое название — День принятия Декларации о государственном суверенитете России.