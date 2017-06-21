Депутаты и сенаторы поспорили из-за продления летних каникул

Совет Федерации уйдет на летние каникулы раньше, чем Госдума, из-за чего ряд законопроектов может поступить президенту России Владимиру Путину без одобрения верхней палаты парламента. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в среду, 21 июня.

Вопрос о расхождении сроков окончания весенней сессии нижней и верхней палат парламента поднимался на Совете Думы днем ранее, пишет издание. Речь зашла о рассмотрении правительственных поправок к закону о «дальневосточном гектаре» (по нему любой россиянин с февраля этого года может получить бесплатно на пять лет участок площадью в гектар на Дальнем Востоке — прим. «Ленты.ру»).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть документ на пленарке 21 июля, которая станет последней в весенней сессии нижней палаты парламента. После этого ему напомнили, что в таком случае документ не пройдет рассмотрение Совета Федерации, поскольку сенаторы планируют закончить работу 19 июля.

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По данным источников «Коммерсанта», палаты парламента на этапе формирования графиков не согласовали их друг с другом. Сейчас Совфед уже не намерен его менять, утверждают они.

Из-за этого законы, которые будут приняты Думой 21 июля, могут остаться без одобрения сенаторов. Глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников пояснил изданию, что это не противоречит законодательству.

9 декабря 2016 года депутаты Госдумы поменяли график каникул. Избранники ушли в оплачиваемый отпуск с 1 по 15 мая, за счет чего компенсировали продление весенней сессии: раньше она заканчивалась в начале июля, теперь — в конце месяца.