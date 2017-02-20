Российских сенаторов предложили лишать мандатов за месяц прогулов

Депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Сергей Иванов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий лишать сенаторов мандатов за прогулы заседаний и утрату связей с жителями регионов, которые они представляют. Документ зарегистрирован в думской базе законопроектов в понедельник, 20 февраля.

«Действующим законодательством не предусмотрена обязанность членов Совета Федерации вести прием избирателей, отчитываться перед ними, а также не предусмотрена ответственность за недобросовестное исполнение полномочий», — говорится в пояснительной записке.

Либерал-демократы предлагают законодательно закрепить за российскими сенаторами необходимость рассматривать обращения граждан и встречаться с ними. Документ предполагает, что полномочия члена Совфеда могут быть досрочно прекращены, если он не работает с избирателям и не посещает заседания верхней палаты парламента в течение 30 дней.

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В ноябре Госдума начала штрафовать народных избранников за отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины. Комментируя эту инициативу, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что среди сенаторов этот вопрос неактуален. По ее словам, члены СФ исправно посещают все мероприятия.

Закон, позволяющий лишать депутатов Госдумы мандатов за прогулы и утрату связей с избирателями, был принят в апреле 2016 года. В июне на этих основаниях были прекращены полномочия Ильи Пономарева.

В верхнюю палату Федерального Собрания избираются по два представителя от каждого российского региона. Сенатор от исполнительной власти должен избираться вместе с главой субъекта, а от законодательной в Совфед может быть выдвинут только депутат заксобрания или муниципалитета.