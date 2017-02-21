В Совфеде раскритиковали законопроект о лишении сенаторов мандатов за прогулы

Предлагаемый депутатами Госдумы от фракции ЛДПР законопроект о лишении сенаторов мандатов за прогулы ненужная и далекая от современных реалий инициатива. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Катанандов в интервью Национальной службе новостей (НСН) во вторник, 21 февраля.

По его словам, члены верхней палаты парламента отличаются дисциплинированностью. «У нас такие вещи вообще невозможны. На заседание являются практически все сенаторы, которые не больны», ― заявил Катанандов, добавив, что это заслуга председателя СФ ― Валентины Матвиенко.

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По его словам, члены Совфеда могут пропустить заседание только из-за болезни или выездов в регионы.

20 февраля депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Сергей Иванов внесли на рассмотрение нижней палаты проект, позволяющий лишать сенаторов мандатов за пропуски заседаний и утрату связей с жителями регионов, которые они представляют накануне.

Документ предполагает, что полномочия члена СФ могут быть досрочно прекращены, если он не работает с избирателям и не посещает заседания верхней палаты парламента более 30 дней.

В апреле 2016 года был принят закон, позволяющий лишать депутатов Госдумы мандатов за систематическое неисполнение должностных обязанностей. Позже на этих основаниях были прекращены полномочия депутата Ильи Пономарева.