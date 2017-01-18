Академик Тулохонов досрочно покинул Совфед

Совет Федерации на первом заседании весенней сессии досрочно прекратил полномочия сенатора Арнольда Тулохонова от Республики Бурятия по его собственному желанию. Об этом в среду, 18 января, сообщает «Интерфакс».

«Он, после того как стал академиком РАН, насколько я знаю, решил посвятить свою дальнейшую деятельность науке и остаться в своей родной республике», — сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Материалы по теме Наученные оптом Кого еще из чиновников могут уволить за членство в РАН От полученных РАН Кого Путин пригрозил уволить за тягу к науке

Она охарактеризовала Тулохонова как человека принципиального и неравнодушного, который «всегда реагировал на те или иные острые проблемы, стоически защищал интересы науки и Академии наук, очень твердо отстаивал интересы Бурятии, которую он представлял».

В конце ноября президент России Владимир Путин освободил от должности четырех высокопоставленных чиновников из управделами главы государства, ФСБ, Минобороны и МВД. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что они уволены в связи с их избранием в Российскую академию наук (РАН).

Ранее в том же месяце Путин потребовал у главы РАН Владимира Фортова объяснить, почему в число академиков и членов-корреспондентов включили чиновников вопреки его указанию не совмещать госслужбу и научную деятельность. Глава государства тогда пообещал предоставить им возможность заниматься наукой.

Тулохонов получил звание академика РАН и был включен в ее состав на прошедших в октябре 2016 года выборах.