Совфед досрочно прекратит полномочия сенатора от Бурятии

Совет Федерации на первом заседании весенней сессии, которое состоится 18 января, намерен досрочно прекратить полномочия сенатора от Бурятии Арнольда Тулохонова, сообщает РИА Новости.

Академик Российской академии наук (РАН) Тулохонов написал заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий по собственному желанию. Парламентарий пояснил, что планирует впредь заниматься наукой, уточняет агентство.

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28 ноября президент Владимир Путин освободил от должности четырех высокопоставленных чиновников из управделами главы государства, ФСБ, Минобороны и МВД. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что они уволены в связи с их избранием в РАН.

Ранее в том же месяце Путин потребовал у главы РАН Владимира Фортова объяснить, почему в число академиков и членов-корреспондентов включили чиновников вопреки его указанию не совмещать госслужбу и научную деятельность. Глава государства тогда пообещал предоставить им возможность заниматься наукой.

По данным РИА Новости, на прошедших в конце октября 2016 года на выборах новых членов РАН в ее состав, в частности, были включены Тулохонов (академик), замглавы МВД и начальник следственного департамента министерства Александр Савенков, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, замдиректора по науке Российского фонда фундаментальных исследований Игорь Шеремет (все — члены-корреспонденты).