Бригаду депутатов Госдумы отправят на Северный полюс на время отпуска

Четырнадцать российских парламентариев отправятся в Арктику в августе этого года. Об этом рассказал полярник, депутат Госдумы Артур Чилингаров в интервью ТАСС, опубликованном в среду, 2 августа.

«Даже в период отпуска бригада депутатов Госдумы едет на атомном ледоколе в Арктику, — сказал он, отметив, что в команду также вошли несколько сенаторов. — За эти 10 дней им столько расскажут о проблемах Арктики, что они будут весьма профессионально подготовлены».

По его мнению, изучение региона впоследствии поможет законодателям решить вопрос о необходимости расширения Арктической зоны России и разработать соответствующий законопроект.

По данным «Парламентской газеты», они отправятся на Северный полюс с 13 по 23 августа на крупнейшем в мире ледоколе «50 лет Победы».

В январе 2015 года депутаты Александр Сидякин и Олег Савченко пропали со связи, находясь в Антарктиде. Почти сразу с ними смогли связаться сотрудники турфирмы, организовавших их поездку. Народные избранники не успели к первому после каникул пленарному заседанию Госдумы, зато установили российский флаг на пике Винсона.

Нижняя и верхняя палата парламента закрыли весеннюю сессию в конце июля. Парламентарии вернутся к работе в начале сентября.