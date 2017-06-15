В четверг, 15 июня, открывается сезон круизов на Северный полюс. Из Мурманска в свой первый в этом году рейс отправляется ледокол «50 лет Победы». Всего до 12 августа он совершит пять рейсов, перевезя несколько сотен туристов со всего мира. Арктический круиз популярен у иностранцев. Особенно у путешественников из Европы и Азии. Зачем они тратят баснословные деньги на эту поездку? Что получают взамен? Ответы легко можно найти в аккаунтах путешественников в Instagram.
Egy felejthetetlen utazás pillanata a „Föld tetején”, az Észak-sarkon. Kép: Дмитрий Викторович Лобусов #campvibes#exploremore#goplayoutside #letsgosomewhere#ourplanetdaily #wildlifeplanet #keepitwild #stayandwander #lonelyplanet #theoutbound #finditliveit #thedesertisbeautifultoo #natgeo #travelstoke #landscape #photography #landscapephotography #openmyworld #wildernessculture #passionpassport #bestvacations #photooftheday#istadaily#50летпобедыледокол#50летпобеды#rosatom#atominfo#atomenergiainfo
Egy felejthetetlen utazás pillanata a „Föld tetején”, az Észak-sarkon. Kép: Дмитрий Викторович Лобусов #russianicebreaker #jégtörő #atominfo #nuclearenergy #atomenergia#atomenergiainfo #rosatom #icebreaker #atomflot#росатом #росатомфлот #icebreakers #ship #boat #50летпобеды #50letpobedi #northpole #hajó #nuclearicebreaker #ледокол #50летпобедыледокол #expedition #explore #travel #campvibes#wonderful_places #natgeo #lonelyplanet#icebear#arctictravel
Каждый раз, когда я звонил родным и друзьям с борта ледокола - они удивлялись и поначалу не верили))) Но потом пообвыклись. Скажу честно, когда я подключал перед поездкой какие-то роуминговые услуги (мы проходили через Землю Франца Иосифа, и я предполагал, что там вблизи могут быть какие-нибудь скандинавские полярные станции, а скандинавы любят комфорт) я в шутку поинтересовался у телефонного оператора МТС - "А есть ли связь на Северном Полюсе?". На что сотрудница сказала - "Да, конечно!" Меня это развеселило и я продолжил "допрос": "А вы представляете, что из себя представляет Северный Полюс? Огомная дрейфующая льдина - вокруг на пару тысяч километров ни души, подо льдом 4 километра глубины, ветер и 30-градусный мороз... И там точно есть базовые станции вашей компании? Кому там нужна связь от МТС - китам и белым медведям?" Девушка не ожидала такого разрыва её географического "шаблона" и замолчала... . Но "Иридиум" - работал исправно! Спасибо моим друзьям, которые взяли эту трубку в экспедицию и у меня была такая счастливая возможность - позвонить с борта ледокола и сказать: "Привет! Звоню тебе с Северного Полюса!!!"... . Представить себе такое Седов, Альбанов, Шмидт, Амундсен и многие другие покорители Арктики и Антарктики не могли! Как и достижение точки полюса за 90 часов!!! Полярной ночью!!! А мы смогли установить такой мировой рекорд в 2013 году! . #походнасеверныйполюс #насеверныйполюссолимпискимогнем #арктика #иридиум #ледокол #атомныйледокол #50летПобеды #nuclearicebreaker #north #russiannorth #север #северныйледовитыйокеан #северныйполюс #northpole #ocean #northocean #эстафетаолимпийскогоогня #сочи2014 #олимпийскийогонь #туризм #travel #olympicflame #путешествие #adventure #поморямповолнам #россия #russia #bestphoto #photo