69-я параллель
 
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«Они удивлялись и поначалу не верили»

Что находят на Северном полюсе иностранцы и русские

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Фото: @annaprinzyuk

В четверг, 15 июня, открывается сезон круизов на Северный полюс. Из Мурманска в свой первый в этом году рейс отправляется ледокол «50 лет Победы». Всего до 12 августа он совершит пять рейсов, перевезя несколько сотен туристов со всего мира. Арктический круиз популярен у иностранцев. Особенно у путешественников из Европы и Азии. Зачем они тратят баснословные деньги на эту поездку? Что получают взамен? Ответы легко можно найти в аккаунтах путешественников в Instagram.

#50летпобеды#50yearsofvictory#northpole#travel#северныйполюс#icebreaker

A post shared by Анна Принзюк (Сибирина) (@annaprinzyuk) on

#льды#морелаптевых#50летпобеды#холодно

A post shared by Khrustalev Mikhail (@khrustalev_mikhail) on

ICE ICE BABY ❄️❄️❄️ #northpole #90deegresnorth #50letpobedy #quarkexpeditions

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Victor painting at the #NorthPole. #50letpobedy

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#northpole #💃💥🍸#50letpobedy #50летпобеды

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Maria Vlasova (@marivlasova_hairstylist) on

Каждый раз, когда я звонил родным и друзьям с борта ледокола - они удивлялись и поначалу не верили))) Но потом пообвыклись. Скажу честно, когда я подключал перед поездкой какие-то роуминговые услуги (мы проходили через Землю Франца Иосифа, и я предполагал, что там вблизи могут быть какие-нибудь скандинавские полярные станции, а скандинавы любят комфорт) я в шутку поинтересовался у телефонного оператора МТС - "А есть ли связь на Северном Полюсе?". На что сотрудница сказала - "Да, конечно!" Меня это развеселило и я продолжил "допрос": "А вы представляете, что из себя представляет Северный Полюс? Огомная дрейфующая льдина - вокруг на пару тысяч километров ни души, подо льдом 4 километра глубины, ветер и 30-градусный мороз... И там точно есть базовые станции вашей компании? Кому там нужна связь от МТС - китам и белым медведям?" Девушка не ожидала такого разрыва её географического "шаблона" и замолчала... . Но "Иридиум" - работал исправно! Спасибо моим друзьям, которые взяли эту трубку в экспедицию и у меня была такая счастливая возможность - позвонить с борта ледокола и сказать: "Привет! Звоню тебе с Северного Полюса!!!"... . Представить себе такое Седов, Альбанов, Шмидт, Амундсен и многие другие покорители Арктики и Антарктики не могли! Как и достижение точки полюса за 90 часов!!! Полярной ночью!!! А мы смогли установить такой мировой рекорд в 2013 году! . #походнасеверныйполюс #насеверныйполюссолимпискимогнем #арктика #иридиум #ледокол #атомныйледокол #50летПобеды #nuclearicebreaker #north #russiannorth #север #северныйледовитыйокеан #северныйполюс #northpole #ocean #northocean #эстафетаолимпийскогоогня #сочи2014 #олимпийскийогонь #туризм #travel #olympicflame #путешествие #adventure #поморямповолнам #россия #russia #bestphoto #photo

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#северныйполюс#northpole#icebreaker#ледокол#50летпобеды#50yearsofvictory

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😊☺️

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Almost at the top of the world #arctic #madrussians #icebreaker #northpoletrip2016 #50letpobedy #arcticocean #picoftheday

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