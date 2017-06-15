«Они удивлялись и поначалу не верили»

В четверг, 15 июня, открывается сезон круизов на Северный полюс. Из Мурманска в свой первый в этом году рейс отправляется ледокол «50 лет Победы». Всего до 12 августа он совершит пять рейсов, перевезя несколько сотен туристов со всего мира. Арктический круиз популярен у иностранцев. Особенно у путешественников из Европы и Азии. Зачем они тратят баснословные деньги на эту поездку? Что получают взамен? Ответы легко можно найти в аккаунтах путешественников в Instagram.

#ледокол#50летпобеды#северныйполюс#земляфранцаиосифа#зфи#icebreaker#summer#helicopter#trip A post shared by Dimitriy (@petrovdimitriy) on May 21, 2013 at 11:58am PDT

Эгегееееееей!!! #северныйполюс #арктика #northpole #50летпобеды #ледокол #icebrbreaker #четверовеселыхрусских A post shared by Елена Чернова (@elena.style) on Jul 2, 2015 at 9:48pm PDT

#50летпобеды#50yearsofvictory#northpole#travel#северныйполюс#icebreaker A post shared by Анна Принзюк (Сибирина) (@annaprinzyuk) on Jul 8, 2014 at 4:06pm PDT

На море сгонял. #50letpobedy #icebreaker #ice #arctic #arcticocean #северныйледовитый #океан #арктика A post shared by Alexander Znaskevich (@sopietois) on Jul 23, 2016 at 7:47am PDT

#льды#морелаптевых#50летпобеды#холодно A post shared by Khrustalev Mikhail (@khrustalev_mikhail) on Oct 4, 2014 at 11:49pm PDT

ICE ICE BABY ❄️❄️❄️ #northpole #90deegresnorth #50letpobedy #quarkexpeditions A post shared by Veronica Corti (@veronica_corti) on Jun 27, 2015 at 8:17am PDT

Victor painting at the #NorthPole. #50letpobedy A post shared by Lauren Farmer (@laurenfarmer) on Jul 26, 2014 at 12:29am PDT

#своё#кино#старый#добрый#айсберг#он#ещё#существует#северный#полюс#50летпобеды#our#movie#old#good#iceberg#he#still#exist#North#pole#50yearsofvictory A post shared by 51region Critic of his ownlife (@letsmeettoday) on Jul 22, 2016 at 2:02am PDT

#northpole #💃💥🍸#50letpobedy #50летпобеды A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Maria Vlasova (@marivlasova_hairstylist) on Jul 8, 2016 at 3:42pm PDT

#ледокол#50летпобеды#северныйполюс#icebreaker#summer#helicopter#trip#туман#ми8#вертолет#лето#круиз#polarbear#белыймедведь A post shared by Dimitriy (@petrovdimitriy) on May 21, 2013 at 12:11pm PDT

На северный полюс на атомном ледоколе, это было круто!!! #северныйполюс #northpole #poseidonexpedition #icebreaker #50летпобеды #50yearsofvictory #50letpobedy A post shared by Андрей Скрябин (@gerion2) on Aug 13, 2016 at 2:34am PDT

#ледокол#50летпобеды#северныйполюс#icebreaker#summer#helicopter#trip#foffy#туман#ми8#вертолет#лето#круиз фото без каких либо фильтров и обработки. Северный Полюс A post shared by Dimitriy (@petrovdimitriy) on May 21, 2013 at 12:02pm PDT

#ледокол#50летпобеды#северныйполюс#icebreaker#summer#helicopter#trip#туман#ми8#вертолет#лето#круиз Северный Полюс. Лично установил мировой рекорд по достижению Северного Полюса. На момент моего 20 летия - 7 раз достиг точки 90'00'00 A post shared by Dimitriy (@petrovdimitriy) on May 21, 2013 at 12:07pm PDT

#ледокол#50летпобеды#северныйполюс#земляфранцаиосифа#зфи#icebreaker#summer#helicopter#trip#foffy#туман#ми8#вертолет#лето#круиз#2011 A post shared by Dimitriy (@petrovdimitriy) on May 21, 2013 at 12:01pm PDT

#северныйполюс#northpole#icebreaker#ледокол#50летпобеды#50yearsofvictory A post shared by Анна Принзюк (Сибирина) (@annaprinzyuk) on Jul 10, 2014 at 5:57am PDT

#ледокол#50летпобеды#экспедиция#северныйполюс#накраюсвета#ицелогомирамало это было незабываемое путешествие🌏 A post shared by Kornilova_as (@kornilova_as) on Jul 25, 2014 at 9:16pm PDT

😊☺️ A post shared by Анна Принзюк (Сибирина) (@annaprinzyuk) on Jul 10, 2014 at 6:21am PDT