Один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

Госавтоинспекция Москвы: Один человек погиб в аварии с грузовиком на МКАД

Один человек погиб в результате ДТП на 33 километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). О произошедшем сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель автомобиля Volkswagen совершил столкновение с грузовым автомобилем FAW, который двигался в попутном направлении. В результате 26-летний мужчина за рулем легковушки скончался от полученных травм на месте. Данные о состоянии водителя грузовика не уточняются.

В Госавтоинспекции обратились к участникам дорожного движения, призвав к максимальной осознанности во время движения по МКАД. Рекомендуется выбирать безопасную дистанцию и быть осторожнее при совершении маневров.

1 июля сообщалось, что на МКАД столкнулись 11 автомобилей. Как уточнили журналистам в оперативных службах, в аварии столкнулись три грузовых и восемь легковых автомобилей. ДТП полностью парализовало движение по четырем полосам из пяти.